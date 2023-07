Kinderen leven zich uit met graffiti tijdens Start of Summer

Halen/Herk-de-Stad/Lummen

Jongelui uit Halen, Herk-de-Stad en Lummen waren in Halen welkom voor Start of Summer. Tijdens deze happening konden ze samen de zomer inzetten.

De kinderen konden deelnemen aan heel wat leuke activiteiten. Zo was er een waaier van springkastelen en mochten ze graffiti spuiten op blanken panelen. Even uitrusten kon dan weer in de chillruimte. Thomar Michetti waagde zich aan het graffiti spuiten . “Ik maakte een regenboog”, vertelt hij. “Daarin zitten heel veel kleuren.” Ook Loriana Nauwelaerts ging de wand met de graffitispuiten te lijf. “Het is heel leuk om daarmee bezig te zijn”, vertelt ze. (lw)