Wandeltocht brengt 3.000 euro in het laatje voor onderzoek naar zeldzame ziekte sclerodermie

In de omgeving van het Hoeseltse Schalkhoven werd er zopas gewandeld voor het goede doel. De wandeling bracht maar liefst 3.000 euro in het laatje voor onderzoek naar de uiterste zeldzame en ongeneeslijke auto-immuunziekte sclerodermie.

“In België zijn er zo’n 3.000 mensen die lijden aan sclerodermie”, vertelt Anja Römling. “Als patiënt heb ik een aantal jaren geleden besloten om elk jaar een wandeltocht te organiseren waarbij we ook gadgets verkopen. Omdat sclerodermie een uiterst zeldzame ongeneeslijke auto-immuunziekte is, is er nood aan meer onderzoek. Alle opbrengsten gaan dan ook integraal naar het onderzoeksproject Sclerodermie, met aan het hoofd Professor Ellen De Langhe.”

Het ontstaansmechanisme van de ziekte is complex en niet volledig gekend. “Er zijn aanwijzingen dat mensen met een bepaalde erfelijke aanleg de ziekte ontwikkelen na blootstelling aan schadelijke omgevingsfactoren”, vertelt Anja. “Met onze wandeltocht in de mooie omgeving van Schalkhoven dragen we ons steentje bij aan het onderzoekproject in Leuven. We hebben nu een cheque van 3.000 euro kunnen overhandigen aan de onderzoekers.” (joge)