Jonge ruiters nemen het tegen elkaar op in stokpaardenrace in Bilzen

Bilzen

Een grote, levendige boerderij, dat is het jaarlijkse event Agricultura in Bilzen. Ook dit jaar was er weer een totaalbeleving voor groot en klein. Akkers werden omgeploegd en oude gebruiksvoorwerpen zoals het paard met de ‘Malle Jan’ om boomstammen te tillen werden gedemonstreerd. Maar vooral de metershoge hooiberg om op te klauteren en de aaibare boerderijdieren konden rekenen op veel aandacht.

Op de evenementenweide achter het kasteel waren er ook wat opmerkelijke dieren, zoals stokpaardjes. “Ik heb meegedaan aan de stokpaardenrace. Een echt paard lijkt me een beetje eng”, lacht de 6-jarige Ine. Ondertussen neemt Mila (9) feilloos met haar stokpaard een hoge hindernis op het parcours. “Ze vindt het heel leuk. Het is leuk vertier ook om te bekijken”, lacht papa Carlo. (joge)