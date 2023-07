Sam De Bruyn heeft moeite met vakje ‘gay’ waarin hij gestopt wordt: “Ik heb ontdekt dat ik panseksueel ben”

StuBru-presentator Sam De Bruyn vertelt in de podcast ‘Lotte Gaat Diep’ over zijn seksualiteit en hoe die verkeerd geïnterpreteerd wordt in de media. Hij is getrouwd met een man, maar is daarom niet homoseksueel. “Ik heb zelfs meer vrouwelijke lieven gehad dan mannelijke”, zegt hij. De Bruyn noemt zichzelf panseksueel.

Een man die seksuele betrekkingen of een relatie heeft met een man, wordt al snel in een vakje geduwd: gay. Maar in het geval van Sam De Bruyn klopt dat niet, en de presentator heeft soms moeite met die misvatting. Dat vertelt hij aan Lotte Vanwezemael in haar podcast.

In het middelbaar vond Sam zichzelf bi. “Ik had zelfs meer vrouwelijke lieven gehad dan mannelijke”, legt hij uit. Ook zijn eerste keer was met een vrouw, op zijn vijftiende. Pas vier jaar later deed hij iets met een man, maar dat was “niet memorabel”, lacht hij.

Niet zo lang geleden ontdekte de radiomaker dat hij wellicht in het vakje ‘panseksueel’ valt. “Dat betekent dat ik val voor iemands karakter of persoonlijkheid, ongeacht het geslacht. Ik word aangetrokken tot mensen en het maakt me niet uit hoe je jezelf identificeert of wat er wel of niet tussen je benen hangt. I don’t give a shit.”

De Bruyn is na vijftien jaar samen nog steeds erg gelukkig met zijn man Wannes. Wanneer Lotte hem vraagt naar het cliché van de losbandige homorelatie, geeft de presentator toe dat ze in hun jonge jaren wel trio’s hadden. Tegenwoordig vinden ze ’t leuker met hun tweeën. “Maar wat ik weiger te aanvaarden, is dat dit typisch gay is. Dat is bullshit. Ofwel heb ik gewoon heel ondeugende heterovrienden.”

