Bahrain Victorious beloont Pello Bilbao na ritzege in de Tour met contractverlenging

Bilbao won dinsdag in Issoire de sprint van een kopgroep van zes renners. Hij staat ook momenteel vijfde in het algemeen klassement. Bahrain Victorious is erg tevreden met de prestaties van de 33-jarige Bask. Die is sinds 2011 prof en rijdt sinds 2020 voor de WorldTour-formatie uit Bahrein.

Bilbao behaalde dinsdag zijn zestiende profzege. In het verleden won hij ook etappes in onder meer de Ronde van Italië (twee in 2019), het Critérium du Dauphiné (2018) en de Ronde van het Baskenland (2022). In 2020 werd de hardrijder Spaans kampioen tijdrijden.

Opvallend: eerder op de dag maakte Israel-Premier Tech ook al de contractverlenging van Krists Neilands bekend. De Let leek lange tijd de tiende rit in de Tour te gaan winnen, maar werd na een solo van twintig kilometer op drie kilometer van het einde gegrepen. Hij werd uiteindelijk nog vierde in de rituitslag.