Dorne viert drie dagen feest

Tijdens het weekend van 7, 8 en 9 juli was het feest in Dorne. Iedereen was welkom in het Maaseikse gehucht voor de 27ste editie van de Deireleire Fieste, het dorpsfeest van Dorne.

Op vrijdag organiseerde de speelpleinwerking een 'fruitsap party' voor de 10 tot 14-jarigen. ’s Avonds zorgden ze voor de ambiance bij de oudere jeugd tijdens de 'lights out party'. Op zaterdag konden de fietsliefhebbers deelnemen aan een gepijlde mountainbike-toertocht van 30, 40 of 50 km. Er was ook een kidstocht van 15 km. De wandelaars genoten van een wandelzoektocht (3,5 km) langs vele mooie plekjes in Dorne.

Na deze inspanningen konden de deelnemers genieten van lekkere pannenkoeken en boekweitkoeken. ’s Avonds was er een gezellige reünie om bij te praten met oude klasgenoten en uitgeweken inwoners. De Tumbling Clouds brachten frisse, eigenzinnige muziek doorspekt met klassieke invloeden.

Op zondag was er weer een gezellig en vooral lekker ontbijt (knapperige broodjes of spek met eieren) samen met familie en vrienden. Tijdens de familienamiddag kon je achter de Bempt slenteren op het marktje van lokale streekproducten. De kinderen genoten tijdens een rit op trekpaarden, het meeliften op een slee of op een vliegend tapijt. Een heus springdorp, schminkstand was de plaats voor vele kinderen. Op de schietstand van schutterij Sint Sebastiaan Dorne konden de aanwezigen hun schutterstalent testen. Ogen kwam je te kort om alles van ‘Het boerenleven in miniatuur’ te bekijken. De Funbees gaven ook een geweldige show met hun groep kleintjes en tieners en ook dit jaar zorgden de Dorpsvrienden voor mooie ambiancemuziek. Het was weer een fantastisch feest dankzij de vele mensen die de handen uit de mouwen staken.