Truiense Hilde Vautmans zal als enige Belgische liberaal voor verwerping stemmen

Wanneer het Europees Parlement rond de middag over de natuurherstelwet stemt, zullen veel ogen op de liberale fractie gericht zijn. Die is verdeeld over de wet, waardoor de liberalen de balans in de ene of de andere richting - verwerping van het hele voorstel of goedkeuring - kunnen doen overhellen. Van de vier Belgische leden van Renew Europe, zal de Truiense Hilde Vautmans (Open Vld) als enige voor de verwerping van de natuurherstelwet stemmen.

Omdat in de milieucommissie geen meerderheid gevonden werd voor het voorstel en de natuurherstelwet er de facto verworpen werd, zal de plenaire vergadering van het Europees Parlement zich straks in de eerste plaats moeten uitspreken over die verwerping. Weigert ook het voltallige parlement het wetsvoorstel zoals dat nu voorligt te behandelen, of stemt het tegen de verwerping en gaat het verder met de artikelsgewijze behandeling, in de hoop op het einde van de stemming een meerderheid te vinden?

Drie van de vier Belgische liberalen zullen alvast tegen de verwerping stemmen, zo werd woensdagochtend duidelijk. Zowel Guy Verhofstadt (Open Vld) als zijn Franstalige MR-collega’s Olivier Chastel en Frédérique Ries willen de natuurherstelwet verder behandelen. “Wij zullen tegen de verwerping stemmen. Wij zijn voor de tekst van de Raad (de lidstaten keurden eind juni hun eigen versie van de natuurherstelwet goed, red.) en voor de behandeling van de amendementen”, zei Chastel aan Belga.

Daardoor zal van de Belgen in de Renew Europe-fractie enkel Hilde Vautmans voor de verwerping stemmen. Daarmee volgt ze het advies van de landbouwcommissie van het parlement, die net als de visserij- en de milieucommissies de wet verwierp, en waarvan ze plaatsvervangend lid is.

Nipte stemming

Het belooft een erg nipte stemming te worden in het uit 705 Europarlementsleden samengestelde halfrond. “Het kan op enkele stemmen aankomen”, luidt het bij de voor- én tegenstanders van de natuurherstelwet. Enkele MEP’s zijn afwezig, om medische of privéredenen. Hun afwezigheid zou wel eens het verschil kunnen maken.

De Europese Volkspartij (EVP) is de meest uitgesproken tegenstander, en bevindt zich in hetzelfde kamp als de conservatieve ECR-fractie, het extreemrechtse ID en een deel van de liberalen. Volgens schattingen zou een derde van de Renew-leden de natuurherstelwet willen verwerpen. De overige liberalen zijn wel gewonnen voor de wet die de biodiversiteit in Europa moet herstellen, net als de sociaaldemocratische S&D, de Groenen en extreemlinks.

Als het wetsvoorstel straks verworpen wordt, is het weinig waarschijnlijk dat een andere versie nog voor het einde van de legislatuur de eindmeet haalt. De Europese Commissie heeft al laten weten niet met een nieuw voorstel te willen komen omdat daarvoor de tijd ontbreekt.

Wordt de verwerping verworpen, dan zal onder meer over een amendement van de liberalen worden gestemd waarin het compromis overgenomen wordt dat door de lidstaten werd bereikt. Die tekst is op zich reeds een afzwakking van het oorspronkelijke Commissievoorstel. Zo zou aan het verslechteringsverbod voor ecosystemen buiten de Natura 2000-gebieden, die al beschermd worden, eerder een ‘inspanningsverbintenis’ dan een ‘resultaatverbintenis’ worden gekoppeld. In het parlement wordt evenwel geopperd dat de hele instelling zich onmachtig zou tonen als ze gewoon het standpunt van de Raad zou overnemen wanneer het eropaan komt.

Uit pragmatische overwegingen lijken de andere voorstanders de liberale aanpak te kunnen steunen. Omdat de standpunten van de Raad en het Europees Parlement dan wel erg dicht bij elkaar zouden liggen - er zouden wel nog andere amendementen aangenomen worden die ervoor zorgen dat de twee teksten niet helemaal identiek zijn - zouden de institutionele onderhandelingen die hoe dan ook nog moeten volgen, wel eens snel achter de rug kunnen zijn.

De stemming zal straks ook blootleggen in welke mate de EVP-fractie zich achter haar voorzitter Manfred Weber schaart. Hij is de grote gangmaker van het verzet en kreeg alvast op commissieniveau zijn troepen op één lijn. Maar in de plenaire vergadering, waar de EVP met 177 leden de grootste groep is, is zijn aanpak minder evident.