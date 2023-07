Drie Hasselaren aangehouden voor overval en poging tot ontvoering van 16-jarige jongen

De Mechelse onderzoeksrechter heeft drie twintigers uit Hasselt aangehouden voor een overval en de poging tot ontvoering van een 16-jarige jongeman. De hele zaak zou kaderen in een geschil over geld.

De feiten speelden zich zondagavond af in de buurt van het station van Mechelen. Toen probeerden de Limburgers de 16-jarige in een auto te sleuren. “Dat mislukte, maar de drie mannen konden wel de elektrische step, gsm en 20 euro van het minderjarige slachtoffer stelen”, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket. “Om de feiten te kunnen plegen maakte het trio gebruik van een (replica van een) vuurwapen.”

De daders vluchtten na de feiten weg. De politie kon snel worden gealarmeerd en startte een zoekactie naar het voortvluchtige voertuig. “Een patrouille van de politiezone Rivierenland kon de wagen niet veel later onderscheppen. De wagen werd aan de kant gezet en de inzittenden konden worden gearresteerd”, zegt het parket.

Geld

Uit de eerste onderzoeksresultaten zou blijken dat er tussen de verdachten en het minderjarige slachtoffer een geschil over geld is. “Na de verhoren bij de politie zijn de drie mannen – allemaal 22 jaar oud – voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. Die besliste om hen aan te houden op verdenking van diefstal met geweld, poging tot ontvoering en vereniging van misdadigers.”

Vrijdag verschijnt het trio voor de raadkamer. Die moet dan over hun verdere aanhouding oordelen. tdk