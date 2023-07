Neos Lanaken met de koets naar de imker

“Op deze namiddag werden we bij Stefan Christoffels in zijn prachtige koetsmuseum uitvoerig geïnformeerd over de uitgestalde koetsen en het gebruik ervan in lang vervlogen tijden”, klinkt het bij de Neos-leden. “Met 16 personen in de koets werden we naar het bijenmuseum van Achiel Geurts gevoerd, waar we verse honing mochten proeven na een zeer interessante toelichting over het bijenleven in al zijn aspecten. Een flinke tocht door de heide van Lanaken rondde deze namiddag af met een glaasje en een ijsje uit een zeer mooie antieke ijskar. Het was een heerlijke namiddag.”