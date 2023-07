De Tour passeert vandaag langs plek waar wijlen Serge Baguet wielergeschiedenis schreef: herbekijk hier het legendarische interview

Jef Braeckevelt was de ploegleider die Serge Baguet in 2000 weer binnenhaalde bij de Lotto-ploeg nadat hij de koers even had ingeruild voor de job van dakwerker... Amper een jaar later volgde de Tourzege in Montluçon, wat emotionele beelden opleverde. Baguet was duidelijk wat hij van zijn medevluchter vond (”Lelli... Als em windegen, ik deed hem duud”) en even later viel hij ook in de armen van Braeckevelt.

Baguet overleed in 2017 op 47-jarige leeftijd aan de gevolgen van een slepende ziekte.