Man checkt deurbelcamera om te zien of pakjes zijn aangekomen, maar merkt iets anders op: “Ben doodsbang”

Een Amerikaanse man uit Raleigh heeft vrijdag iets opmerkelijks gezien aan zijn voordeur. Toen hij zijn deurbelcamera checkte vanop het werk om te zien of zijn pakjes al waren toegekomen, zag hij iets wat hij niet had verwacht. Er kroop een slang langs zijn voordeur: “En tot nu toe heb ik dat dier nog altijd niet gevonden”, klinkt het. “Dat de slang hier nog altijd kan zitten, maakt me doodsbang.”