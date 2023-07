Kris Vansnick neemt het roer als bondscoach van Yellow Tigers over van Gert Vande Broek: “Eer om deze ploeg te coachen”

Kris Vansnick is de nieuwe bondscoach van de Yellow Tigers. Dat maakte de Belgische volleybalbond woensdag bekend. Vansnick, die al sinds 2006 als assistent actief is bij de Belgische volleyvrouwen, volgt Gert Vande Broek op.

Vande Broek besloot eind vorige maand zichzelf op non-actief te zetten nadat de tuchtraad van de volleybond hem een schorsing van een jaar oplegde. Die kwam er na beschuldigingen van intimidatie aan zijn adres door voormalige speelsters van de nationale ploeg. Vansnick nam toen ook al over in de European Golden League-wedstrijden tegen Zweden.

“Het is een eer om deze ploeg te mogen coachen”, zei Vansnick in een eerste reactie. “Het is geen stap in het onbekende maar het blijft een enorme uitdaging om de talentvolle ploeg te mogen coachen. Ik zal verder bouwen op de fundamenten die we samen met de hele staf gelegd hebben om onder meer het nakend Europees kampioenschap in eigen land tot een goed einde te brengen. Ik wil, samen met de volledige groep Yellow Tigers, naar de toekomst kijken en ons exclusief toeleggen op de sportieve uitdagingen die ons te wachten staan.”

Ook bondsvoorzitter Guy Juwet was tevreden met de aanstelling van Kris Vansnick. “We hebben, in samenspraak met de Raad Van Bestuur van Volley Vlaanderen, gekozen om de sportieve continuïteit te garanderen. We hebben ook rekening gehouden met de sportieve uitdagingen voor de Yellow Tigers. De dames hebben een goede relatie met Kris, wat een belangrijke voorwaarde was om een nieuwe bondscoach aan te stellen. We hebben alle vertrouwen in de nieuwe coach, zijn staf en de speelsters.”

Vande Broek hoopt door zijn vertrek dat de Belgische vrouwen “in alle sereniteit de lopende campagnes kunnen afwerken”. De 56-jarige Limburger was sinds 2008 bondscoach van de Yellow Tigers. Hij concentreert zich momenteel op zijn beroep tegen de schorsing.

Komende zomer, van 15 augustus tot 3 september, staat het EK volleybal op het programma. Dat gaat deels door in ons land, met wedstrijden in Brussel en Gent. De eindfase van het toernooi is in Brussel. Ook Italië, Duitsland en Estland organiseren wedstrijden.