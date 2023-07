Fenty Beauty, het beautymerk van Rihanna, komt met Tiktok-filter die je helpt de juiste foundation te vinden

De juiste foundation is voor velen onder ons de basis van een goede make-uplook. De tijden waarin we met trots met een knaloranje masker over straat liepen, liggen lang achter ons. Vind jij het ook moeilijk om in de winkel de juiste foundationtint te vinden? Dan heeft Fenty Beauty daar wat op gevonden: een Tiktok-filter.

Dat Rihanna het met haar beautymerk goed doet op foundationvlak, is geen geheim. In tegenstelling tot een heleboel andere merken is het kleurenspectrum van Fenty Beauty erg breed. De Pro Filt’r Soft Matte longwear Foundation is bijvoorbeeld beschikbaar in 59 tinten, waaruit nog maar eens blijkt dat dé kleur ‘huidskleur’ niet bestaat.

Er zit dus sowieso een tint bij voor jou, maar welke dat precies is, moet je natuurlijk zelf bepalen - of je kan de hulp van een familielid, vriend(in) of verko(o)p(st)er inschakelen. En om te vermijden dat je dat in alle haast tussen de winkelrekken en bij slecht licht moet doen, heeft Fenty Beauty nu een speciale Tiktok-filter ontworpen. Hoe die werkt? Je gezicht komt in het midden van je scherm te staan en vervolgens kan je switchen tussen de verschillende Pro Filt’r Soft Matte longwear Foundation-tinten die beschikbaar zijn om zo je ideale kleur te vinden. Geniaal, als je het ons vraagt, en TikTok is duidelijk ook grote fan.