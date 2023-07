Schrijver Milan Kundera (94) overleden

De Tsjechische schrijver Milan Kundera is woensdag op 94-jarige leeftijd overleden in Frankrijk, het land waar hij al jaren woonde. Dat melden Tsjechische media.

Kundera is vooral bekend van het verfilmde “De ondraaglijke lichtheid van het bestaan”, uit 1984. Kundera groeide op in het communistische Tsjechië, maar ging in 1975 in ballingschap in Frankrijk. Zijn werk werd verboden in Tsjechië en werd wereldberoemd met zijn magnum opus ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’.