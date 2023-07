Tienduizenden bliksems in Zwitserland in amper 24 uur tijd

In de storm die sinds dinsdag over Zwitserland trekt, zijn volgens de weerdiensten tot woensdagmorgen tienduizenden bliksems geteld.

SRF Meteo sprak van meer dan 70.000 bliksems in het hele land, Meteonews Schweiz maakte melding van ruim 50.000 bliksems. Op sommige plaatsen werden rukwinden tot meer dan 140 kilometer per uur gemeld. Hier en daar hagelde het fel.

Ook in delen van Oostenrijk leidde onweer tot talrijke interventies van de brandweer. Alleen al in Tirol moesten de hulpdiensten 300 keer uitrukken vanwege felle regen en stormwind, onder meer om omgewaaide bomen en stenen van de weg te halen. In het westen van het land zaten duizenden gezinnen tijdelijk zonder stroom.