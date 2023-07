We dachten dat Tom Cruise met Mission:Impossible – Fallout de top van het actiegenre bereikt had. Maar de superster staat ervoor bekend zowel in zijn stunts als met zijn films de grenzen op te zoeken. ”Op de kasseien in Rome ontploften plots alle autobanden tegelijkertijd”, zegt hij over de nieuwste in de reeks: Dead Reckoning Part 1.