Kiescommissie van Thailand adviseert schorsing van verkiezingswinnaar

De kiescommissie van Thailand heeft woensdag de schorsing aanbevolen van de hervormingsgezinde parlementariër Pita Limjaroenrat, die in mei de parlementsverkiezingen won en kandidaat is om eerste minister te worden. Hij riskeert een proces voor het Grondwettelijk Hof en diskwalificatie.

De dag voor een stemming om de nieuwe regeringsleider aan te wijzen, bevestigde de voorzitter van de kiescommissie, Ittiporn Boonprakong, dat de commissie de schorsing van de progressieve leider van de partij Move Forward aanbeveelt.

De kiescommissie onderzoekt of Pita Limjaroenrat (42) tijdens de kiescampagne aandelen in een televisiezender had. Volgens de Thaise kieswet is het voor kandidaten verboden aandelen te hebben in nieuwsmedia. Het parlementslid riskeert een gevangenisstraf, het verlies van zijn parlementszetel en onverkiesbaarheid gedurende twintig jaar. Hij ontkent dat hij iets onwettigs heeft gedaan.

De partij Move Forward, die op 14 mei de verkiezingen won, verwijt de kiescommissie “machtsmisbruik”. De commissie verdenkt Limjaroenrat van onregelmatigheden “zonder dat ze hem van de beschuldigingen op de hoogte bracht en zonder dat ze hem de mogelijkheid gaf uitleg te geven”, hoewel de regels van de kiescommissie dat voorschrijven. De beslissing van de commissie is volgens Move Forward “machtsmisbruik krachtens de strafwet”, zo zei de partij in een mededeling.