VS met sterke selectie naar WK wielrennen in Glasgow: bollentrui Neilson Powless en onfortuinlijke Sheffield zijn erbij

De Amerikaanse wielerbond heeft zijn selecties bekendgemaakt voor het komende WK wielrennen in Glasgow. USA Cycling koos voor een sterk zestal met Neilson Powless (EF Education-EasyPost), de huidige bergkoning in de Tour, als meest in het oog springende naam.

Hij krijgt Matteo Jorgenson (Movistar), zondag dichtbij etappewinst op de Puy de Dôme, Lawson Craddock (Team Jayco-AlUla), Amerikaans kampioen Quinn Simmons (Lidl-Trek), Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) en Sean Quinn (EF Education-EasyPost) naast zich. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) past voor de wegrit, maar rijdt wel de tijdrit, samen met Sheffield.

De aanwezigheid van Simmons en Sheffield is enigszins opvallend. Simmons ging zondag niet meer van start in de negende rit van de Tour. Hij kwam hard ten val in de vijfde rit en bleef sukkelen met de blessures die hij daarbij opliep. Sheffield beleefde een traumatische gebeurtenis in de Ronde van Zwitserland. Hij viel samen met Gino Mäder in de afdaling van de Albulapas. Sheffield kwam er met een hersenschudding en enkele kneuzingen vanaf, Mäder overleed een dag later aan de gevolgen van de val.

Bij de vrouwen rekent Team USA in Glasgow op Chloé Dygert (Canyon//SRAM Racing), de wereldkampioene tijdrijden van 2019. Zij doet zowel de weg- als tijdrit in Schotland. De inmiddels 48-jarige Amber Neben, wereldkampioene tijdrijden in 2008 en 2016, rijdt ook nog de tijdrit.