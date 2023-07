Hij werd met de grote trom binnengehaald op Stayen en afgaande op zijn eerste speelminuten in STVV-shirt leek dat niet eens overdreven. Ryotaro Ito (25) moet in het vernieuwde STVV de cruciale link vormen tussen middenveld en aanval, en dat bij zijn eerste Europese avontuur. “Ik wil in de voetsporen treden van Kamada en Tomiyasu.”