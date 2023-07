Anneke Ernon op feestdag van de Vlaamse Gemeenschap in Voeren. — © NM

Sint-Martens-Voeren

Voeren vierde op dinsdag 11 juli de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap in het Paviljoen van het VCC Het Veltmanshuis in Sint-Martens-Voeren. Deze viering was een samenwerking tussen de Culturele Raad, het VCC Voeren en Voerbelangen.