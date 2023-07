OPROEP. Jacht op Taylor Swift-tickets is geopend: probeer jij ook kaartjes te bemachtigen?

Een kaartje bemachtigen voor een Taylor Swift-concert, dat is niet voor mensen met een zwak hart. De ticketverkoop in Frankrijk voor haar ‘The eras tour’ eindigde in chaos en moest uiteindelijk stopgezet worden.

Taylor Swift zingt over The Great War, haar fans beleven die grote oorlog. Zeker wanneer ze een kaartje proberen te scoren voor haar ‘The eras tour’. Na de registratie en de loting is de voorverkoop voor haar concertreeks in Europa nu echt van start gegaan. Voor verschillende locaties zouden miljoenen mensen zich geregistreerd hebben.

Swift komt niet naar ons land, waardoor Belgische fans uitwijken naar andere landen waar ze wel staat. Sommige Swifties trekken zelfs naar Oostenrijk of Zweden, speciaal voor hun grote idool.

Heb jij geprobeerd tickets te bemachtigen en is dat niet gelukt? Of ben jij bij de gelukkigen, en mag jij naar een concert gaan binnenkort? Laat het ons hier weten.