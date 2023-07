Bubacarr Sanneh, vijf jaar geleden nog ‘de man van 8 miljoen’ van Anderlecht, op proef bij Beerschot

Een opvallende naam op het wedstrijdblad in de oefenwedstrijd tussen Schelle Sport en Beerschot: Bubacarr Sanneh. In de zomer van 2018 nam Anderlecht de toen 23-jarige Sanneh nog voor 8 miljoen euro over van het Deense FC Midtjylland. Maar Sanneh kon de verwachtingen in het Astridpark nooit inlossen. Hij kwam bij paars-wit niet verder dan 19 wedstrijden en werd een jaar later uitgeleend aan het Turkse Göztepe. Ook na uitleenbeurten aan KV Oostende en het Deense Aarhus GF was er geen beterschap in zicht voor Sanneh. In de zomer van 2021 liep zijn contract bij Anderlecht af. Sanneh zat een half jaar zonder club tot hij in februari van 2022 bij het Deense SönderjyskE aan de slag kon. Daar speelde hij uiteindelijk nog negen wedstrijden, maar ook daar werd zijn contract niet verlengd.

© ISOSPORT

Sindsdien zat hij zonder club. Opvallend: de clubloze Sanneh was vorig seizoen wel nog tweemaal basisspeler bij de nationale ploeg van Gambia. Onze landgenoot Tom Saintfiet is daar bondscoach. “Hij heeft in maart tegen Mali twee prima wedstrijden gespeeld. Buba is gewoon een goede voetballer met heel wat ervaring. Hij heeft dat vroeger in Denemarken bewezen. Hij was namelijk de beste verdediger bij Midtjylland toen die club kampioen van Denemarken werd. Misschien lag er bij Anderlecht te veel druk op zijn schouders omwille van het hoge bedrag dat ze voor hem hadden betaald? Ik weet het niet. Ik hoop alleszins dat hij snel terug een club vindt.”

Bij Beerschot krijgt hij alvast de kans om zijn carrière opnieuw te lanceren. Sanneh traint er mee op proef en mocht gisteren 25 minuten voor tijd ook invallen in de met 0-10 gewonnen oefenwedstrijd tegen Schelle Sport.