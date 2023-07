Pakt Jasper Philipsen in Moulins zijn vierde massaspurtzege op vijf kansen? Dat is dé vraag van de dag. Slaagt de ‘Vlam van Ham’ in zijn opzet, dan heeft hij in twee edities al meteen het totaalaantal van zijn grote idool Tom Boonen geëvenaard. Moulins in de Allier is overigens de enige sprintkans vóór de tweede rustdag van maandag.