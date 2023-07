Vandaag op Wimbledon: kraker tussen de twintigers en dé revelatie, Elise Mertens voor de halve finales in het dubbel

Deze Belgen komen in actie

In het enkelspel zijn alle Belgen al een tijdje uitgeschakeld maar Elise Mertens en Storm Hunter stomen door in het dubbelspel nadat hun tegenstanders dinsdag in de derde ronde forfait gaven – een van hen, Marketa Vondrousova speelt immers de halve finale in het enkelspel. Vandaag betwisten ze de kwartfinale tegen de Britse tandem Naiktha Bains/Maia Lumsden.

Joran Vliegen en de Chinese Yifan Xu spelen de halve finales van het gemengd dubbel. Vliegen vormt voor het eerst een duo met de Chinese. “Het werkt goed met Julie (Yifan in het Engels, red). We zijn allebei linkshandig, misschien een voordeel op gras. Het zou mooi zijn de finale te halen. Natuurlijk had ik dit liever gedaan in het mannendubbel, maar het blijft een grandslamtoernooi.”

Rolstoeltennisser Joachim Gérard (ITF4) begint zijn Wimbledon tegen ’s werelds nummer twee Alfie Hewett.

Kim Clijsters (met Martina Hingis) en Xavier Malisse (met Marcos Baghdatis) mogen Wimbledon entertainen op het Legend’s-circuit.

Elise Mertens. — © BELGA

Deze partij(en) mag u niet missen

Twintig jaar, durfals, en absolute wereldtop: voor het eerst staat een kwartfinale tussen twintigers op Wimbledon op het programma, en gegarandeerd zullen Carlos Alcaraz en Holger Rune waar voor hun geld geven. Ze spelen vanzelfsprekend op het centercourt, na de kwartfinale tussen Ons Jabeur en Elena Rybakina. Een andere kraker: Christopher Eubanks, revelatie van Wimbledon bij de mannen, mag tonen wat hij waard is tegen Daniil Medvedev.

Holger Rune. — © REUTERS

Nog iets wat u moet weten

Is Christopher Eubanks de sensatie bij de mannen, dan Elina Svitolina bij de vrouwen. Na de mamabreak kreeg ze een wildcard en klopte ze verrassend Iga Swiatek, nummer één bij de vrouwen, later deze week speelt ze de halve finales. “De oorlog heeft me mentaal sterker gemaakt”, zegt de Oekraïense. “Ik bekijk moeilijke situaties in het tennis niet meer als een ramp. Er zijn ergere dingen in het leven.”

Elena Svitolina. — © AFP