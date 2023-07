Madonna wil wereldtournee in Europa starten: concerten in Antwerpen lijken gered

De Amerikaanse zangeres Madonna, die van een zware infectie herstelt, laat op Instagram weten dat het actuele plan is de Celebration-tournee in Europa te starten. De concerten van 21 en 22 oktober in Antwerpen zouden dus doorgaan.

De carrière van de popster loopt al veertig jaar en om dat de vieren, zou Madonna op Celebration tournee gaan. Een concerttournee met 84 datums, die op 15 juli zou starten in de Rogers Arena in het Canadese Vancouver. Na een reeks Amerikaanse concerten zou de Holiday-zangeres naar Europa oversteken en in oktober ook ons land aan doen.

Maar eind vorige maand kwam het bericht dat Madonna met een ernstige bacteriële infectie was opgenomen in het ziekenhuis. Op haar sociale media liet Madonna toen weten dat ze de start van haar wereldtournee uitstelde en haar gezondheid nu alle voorrang geeft.

Kort daarna kwamen geruststellender berichten. “Madonna houdt nog steeds bijna constant het bed. Ze is amper een paar uur per dag op de been. Voor de rest slaapt en rust ze vooral in bed. Ze is op dit moment zeer zwak en zeer vermoeid.” Dat melden bronnen aan de Amerikaanse nieuwssite TMZ.

Nu dus laat Madonna weten dat ze haar wereldtournee zal starten in Europa. Dat betekent dat ze dit najaar (21 en 22 oktober) voor de vierde maal naar ons land komt. Op Instagram schrijft ze: “Het actuele plan is het Noord-Amerikaanse luik van de tournee te herplannen en de tournee in oktober in Europa te laten starten.”