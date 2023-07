Kortessem

In de Luimertingenstraat is woensdagochtend op de weg een zwaar beschadigde motorfiets gevonden. Toen de politieploeg arriveerde, was er niemand in de buurt. De serienummer van de Yamaha is weg geveild. Op de tweewieler hangt ook geen nummerplaat. Dat laat vermoeden dat het om een gestolen exemplaar gaat. De politie is een onderzoek gestart.