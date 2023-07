Nieuwe Miss Nederland ontvangt doodsbedreigingen: “Het maakt me alleen maar sterker”

“Ik heb heel veel haatberichten en doodsbedreigingen ontvangen”, vertelde Kolle in de talkshow Renze op RTL. “Mensen sturen dingen als ‘Als ik je tegenkom, dan raak ik je’.” Volgens Kolle komen de bedreigingen van zowel mannen als vrouwen, “moeders met kinderen ook”.

“Maar ik sta erboven, het maakt me alleen maar sterker”, klinkt het. “En het zorgt ervoor dat ik me alleen maar sterker wil maken voor de community. Het laat zien dat we er nog lang niet zijn.” Kolle voelt zich “los van de bedreigingen en vervelende reacties” naar eigen zeggen ook gesteund. “Ik voel volledige steun. Van mijn community, van mijn familie die altijd achter me heeft gestaan, van mijn queer vrienden, en ook gewoon van mijn vriendinnen.”