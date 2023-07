Ex-renner Tom Dumoulin kritisch voor tactiek Wout van Aert: “Ik begreep niks van zijn aanval met Mathieu van der Poel”

Van Aert probeerde eerste mee te glippen in de vroege vlucht, maar kwam zichzelf snel tegen en moest daarna zelfs even het peloton laten rijden. Onze landgenoot herpakte zich wel en ging even later samen met Mathieu van der Poel op zoek naar de koplopers, zonder succes. “Ik snap er helemaal niks van. Van Mathieu begrijp ik nog dat die wat gaat spelen en even doorrijdt. Wout zit dan per ongeluk in zijn wiel, maar neemt daarna wel over en blijft doorrijden. Dat begreep ik niet”, zei Dumoulin daarover.

“Verspilde energie”

“Wout heeft geen goede rit gereden. Hij heeft echt gesmeten met zijn krachten. Op een bepaald moment moest hij zelfs lossen waar het eigenlijk niet nodig was. De ploeg had hem misschien wel nodig gehad op een later moment. Ook zijn move in de finale begreep ik niet. Als je de Tour wil winnen met Vingegaard, dan hoort Van Aert dit eigenlijk niet te doen. Met nog één klimmetje te gaan en op 2,5 minuten van de kopgroep moet je niet meer aanvallen. De kans is miniem dat je dan bij de kopgroep komt. Dat was verspilde energie. In de eerste plaats voor hemzelf, maar ook voor de ploeg.”

“Tot vandaag heeft Wout van Aert alles goed gedaan, hij is een superploegmaat geweest voor Jonas Vingegaard”, was de Nederlander ook wel positief over Van Aert. “Jumbo-Visma heeft maar één doel en dat is de Tour winnen. Wout mag zijn kans gaan in de ritten die hem liggen. In de tweede rit zijn ze ook voor hem gegaan, maar Vingegaard heeft voor de Tour wel te horen gekregen dat hij Van Aert in principe niet moet helpen. Al had hij het toen wel mogen doen.”