Betrapte inbrekers geven zich na paar uur onderhandelen over in Genk

Twee dieven hebben zich woensdagochtend na een paar uur onderhandelen overgegeven aan de politie. Ze waren binnengedrongen in de kantoren van een bedrijf op de Henry Fordlaan en vluchtten naar het dak toen het gebouw werd omsingeld door de politie. Het duo werd meegenomen naar het politiekantoor in Genk.

Woensdag rond 3 uur kwam bij de politie een melding binnen van een inbraak in de gebouwen van Trius op de Henry Fordlaan. Twee kerels hadden daar een gat in de poort gemaakt om binnen te geraken. Toen het tweetal in de gaten kreeg dat ze waren betrapt, vluchtten ze naar het dak. Ze begonnen er rondjes te lopen. De ploegen van de politie CARMA hadden intussen versterking gekregen van ploegen van de PZ LRH en Bilzen/Hoeselt/Riemst. Ook leden van de federale politie en een onderhandelaar kwamen ter plaatse.

De twee liepen rondjes op het dak tot ze zich overgaven. — © ToPa

Die laatste wist de twee jongemannen na een paar uur onderhandelen rond 6.30 uur van het dak te krijgen. Een laatste verzoek van de twee was dat ze bovenop het dak nog op hun gemak een sigaret mochten roken. Nadat die op was, liepen ze nog een rondje op het dak en kwamen naar beneden. Daar werden ze in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor.

Wat er met de twee kerels gaat gebeuren, zal later op de dag worden beslist.