Naomi Osaka zet dochtertje op de wereld

Tennisvedette Naomi Osaka is in een ziekenhuis in Los Angeles bevallen van een dochtertje, zo bericht het Amerikaanse magazine People dinsdag.

De 25-jarige Osaka kondigde in januari aan zwanger te zijn en onthulde enkele maanden later dat zij en haar partner, rapper Cordae met wie ze sinds 2019 samen is, ouders zouden worden van een meisje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Osaka is een ex-nummer 1 van de wereld en heeft vier grandslams op haar erelijst. Maar in 2021 kende ze psychologische problemen en gaf ze toe met een depressie te worstelen. In januari 2022 hervatte ze de competitie maar daarna gooide een achillespeesblessure roet in het eten. Sinds september 2022 speelde Osaka geen match meer. Ze liet bij de aankondiging van haar zwangerschap wel weten in 2024 weer op de Australian Open te willen tennissen.