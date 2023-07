Waarom je beter nog even plast voor een autorit: “Verhoogt overlevingskansen bij een ongeval”

Even plassen voor je in de auto springt, het kan niet alleen tijd besparen tijdens de rit, het kan ook levens redden. Dat is de boodschap van een video op het Tiktokaccount Med Explained 2 You die intussen al miljoenen keren werd bekeken. “Als je betrokken bent bij een auto-ongeval met een volle blaas, kan het buikvlies scheuren”, klinkt het. “Dat is verwoestend en kan leiden tot een snelle dood.”

De man achter het account - naar eigen zeggen een medisch zorgprofessional - heeft het zijn missie gemaakt om medische termen in begrijpbare taal uit te leggen. Onlangs sloeg hij zijn talloze volgers met verstomming door aan te halen dat in de auto zitten met een volle blaas niet alleen vervelend is, maar ook levensgevaarlijk kan zijn.

Als je nodig moet plassen, kan je volle blaas namelijk barsten door een hevige klap en kan de buikwand scheuren. Dan loopt er urine in de buikholte en komen de organen die beschermd worden door het buikvlies in aanraking met de urine. Dat kan gevaarlijke infecties veroorzaken en tot een pijnlijke dood leiden.

Uiteraard is niet alles wat op sociale media verschijnt even betrouwbaar, maar er schuilt een kern van waarheid in de Tiktok-uitleg van de physician assistant. Volgens medische literatuur is een auto-ongeval een van de meest voorkomende oorzaken van een beschadigde urineblaas. Vooral wanneer de gordel niet correct zit, is de kans groot dat de urineblaas knapt tijdens de klap van een botsing. Met alle gevolgen van dien.

Bezoek dus nog even het wc voor je de baan opgaat, zo bespaar je jezelf én anderen heel wat ongemak. Heel wat mensen die reageerden op de Tiktok-video kunnen zich vinden in die goede raad. “Ik heb er een nieuwe angst bij”, “voortaan ga ik altijd plassen” en “nu gaan ze nooit meer lachen met mijn frequente plaspauzes”, zijn slechts enkele van de honderden reacties bij de beelden.