Tien jaar op de troon? Dat wordt gevierd met gloednieuwe foto’s

Tien jaar geleden klonk her en der de vrees dat Filip te stijf was voor de job van koning. Kenners zagen hem de laatste jaren steeds meer ontbolsteren tot een joviale, ontspannen man, maar speciaal voor zijn 10-jarig jubileum haalde Filip nog eens zijn oude statige zelve boven. Samen met koningin Mathilde – die toch iets comfortabeler lijkt voor de camera – poseert hij in zowel galakledij als burgerkledij.

In mei organiseerde het koningshuis al een tuinfeest met 600 Belgen om Filips troonverjaardag te vieren. Op 20 juli, een dag voor het echte jubileum, zal de koning ook nog eens in de bloemetjes worden gezet op het jaarlijkse Bal National in Brussel. Op het Vossenplein zal hij getrakteerd worden op optredens van onder anderen De Romeo’s en The Planes.

© Michel Gronemberger/Koninklijk Paleis

© Michel Gronemberger/Koninklijk Paleis

© Michel Gronemberger/Koninklijk Paleis