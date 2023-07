Duitse zakenman (62) in stukken teruggevonden in vriezer Thailand: “Hij stuurde sms, dat deed hij anders nooit”

In Thailand is er een gruwelijk einde gekomen aan de zoektocht naar een verdwenen Duitse zakenman. Zes dagen nadat de 62-jarige Hans-Peter Mack een laatste teken van leven had gegeven, werden zijn restanten maandagavond teruggevonden in een diepvriezer, samen met een kettingzaag.

Mack, die twee zonen achterlaat uit een eerder huwelijk, was al vijf jaar woonachtig in Thailand. Samen met zijn 24-jarige Thaise vrouw leefde de Duitse zakenman in een luxueuze woonwijk van de populaire badplaats Pattaya. Mack verdiende goed zijn brood als vastgoedmakelaar en het koppel genoot van een zorgeloos leven aan de prachtige Thaise kust.

Tot de jonge vrouw vorige week woensdag plots onraad begon te ruiken. Haar echtgenoot was die dag vertrokken voor een zakenontmoeting met een buitenlandse makelaar, maar het koppel had afgesproken elkaar ’s avonds terug te zien om te gaan dineren. Mack kwam evenwel niet opdagen. Zijn vrouw probeerde hem te bellen, maar kreeg geen antwoord. Wel kreeg ze een berichtje teruggestuurd dat hij haar zou terugbellen. Rond 22u ’s avonds volgde een nieuw bericht: “Ik ben nog bij een klant.” Het maakte de jonge vrouw achterdochtig. “Gedurende de vijf jaar dat we samen waren had hij nog nooit een sms gestuurd”, verklaarde ze aan de openbare omroep Thai PBS.

Beloning

Ze alarmeerde de politie en een grootschalige zoekactie werd opgezet. Ook de Duitse familie van Mack moeide zich met de zaak. Ze beloofden een beloning van meer dan 80.000 euro voor wie een gouden tip kon geven. Zondag volgde uiteindelijk een eerste aanwijzing: de wagen van Mack, een Mercedes E350, werd teruggevonden in een parking van een wooncomplex in Nong Prue, een stadje ten noordoosten van Pattaya. Volgens de politie werden er sporen van een reinigingsmiddel aangetroffen op de stoelen, het dashboard en het stuur. De Thaise politie kon niet anders dan de familie van Mack meedelen dat het er weinig hoopvol uitzag. De hoop werd zelfs nog verder de kop ingedrukt toen bleek dat er meer dan 50.000 euro was verdwenen van Macks rekening.

Maandagavond volgde het gruwelijke verdict. Op aanraden van een Thais koppel bekeek de politie camerabeelden in een specifieke buurt van Nong Prue. Daarop zagen ze hoe een Duitse man met een pick-up truck een diepvries afzette voor de deur van een huis. In de vriezer bleken de restanten van Mack te zitten, naast een kettingzaag, enkele touwen en flessen water, frisdrank en bier. Het lichaam was volledig in stukken gesneden en in zakken gedaan.

Volgens de politie is er sprake van een roofmoord. Eén persoon zou zichzelf ondertussen hebben aangegeven, voor twee andere verdachten zijn arrestatiebevelen uitgevaardigd.