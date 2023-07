Russische Defensieminister dreigt nu ook met inzetten van clustermunitie

Tot dusver zouden de Russen deze controversiële munitie nog niet ingezet hebben bij de inval in Oekraïne, beweert Sjojgoe. Mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties hebben Rusland er echter al herhaaldelijk van beschuldigd clusterbommen in te zetten.

Clusterbommen zijn door de meeste landen verboden, maar niet door Rusland, de Verenigde Staten en Oekraïne.

Volgens de Russische minister zijn de Russische clusterbommen “veel efficiënter dan de Amerikaanse, en zijn ze beschikbaar in een breder en diverser gamma”.

Washington besliste vorige week om ook clusterbommen naar Kiev te sturen. Door de munitietekorten is het belangrijk om ook deze wapens naar het slagveld te sturen, ondanks hun hoger risico voor burgers.

Met clustermunitie worden raketten en bommen aangeduid die boven het doel ontploffen in verschillende kleinere springtuigen of submunitie. De munitie is omstreden, want een groot deel komt niet meteen tot ontploffing waardoor er ook op langere termijn een kans op gevaarlijke explosies blijft bestaan.