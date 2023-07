Termien hervat trainingen bij buren van Genk VV

Hoewel de officiële voorbereiding op de competitie pas volgende week maandag start, blies Termien-trainer Dennis Hamers dinsdag toch verzamelen voor de eerste oefensessie. “Niet binnen onze eigen accommodaties, want het B-veld dat volledig werd heraangelegd, willen we liever nog even sparen. Daarom maken we net als vorig seizoen gebruik van het kunstgrasveld van Genk VV. We zijn nu al gestart omdat zaterdag het oefenduel tegen Jong Genk op het programma staat”, aldus Hamers, die heel wat vakantiegangers nog niet zag opdagen. Wél aanwezig waren aanwinsten Bormans, Mateso-Liongola en Yacupcebioglu.

© Dick Demey

