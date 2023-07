Waals wapenbedrijf omzeilde mogelijk sancties door munitiemachines aan Rusland te leveren

Uit een auditrapport gemaakt door het internationale accountantsbedrijf KPMG blijkt dat het Waalse bedrijf New Lachausée, ondanks de sancties tegen Rusland, vermoedelijk machines voor munitieproductie is blijven leveren aan het land. Mogelijk met Servië als tussenstation. Wallonië heeft nu de exportlicenties van het bedrijf ingetrokken.

De Franstalige openbare omroep RTBF heeft de hand kunnen leggen op een interne audit die het Duitse filiaal van KPMG een jaar geleden maakte over het Waalse bedrijf New Lachaussée (NLC). Dat bedrijf uit Herstal maakt machines voor munitieproductie die tussen de 3 tot 5 miljoen patronen per jaar kunnen produceren. Het bedrijf was populair bij de Russen, maar sinds de annexatie van de Krim in 2014 geldt er een wapenembargo en mogen zulke machines niet meer verkocht worden aan Rusland. Die regels werden na de Russische inval in Oekraïne nog verder aangescherpt.

Het onderzoek van KPMG, dat startte in mei 2022, moest ervoor zorgen dat er bij NLC geen lijken uit de kast zouden vallen. KPMG moest uitzoeken of het bedrijf geen Europese sancties had geschonden door machines te leveren aan Rusland. Meteen kwamen er problematische elementen aan het licht, maar zes weken later besloot het Duitse moederhuis van NLC een einde te maken aan de opdracht.

Servië als tussenstation

Via een klokkenluider belandde het rapport bij de RTBF. Volgens de betrokkene, rechtstreeks betrokken bij de audit, heeft NLC ondanks de invoering van het wapenembargo zijn contacten met Russische bedrijven nooit verbroken. Tijdens het onderzoek bogen de auditeurs van KPMG zich ook over Servië, dat als tussenstation zou dienen. NLC ondertekende er contracten met bedrijven die banden hebben met staatsbedrijf Yugoimport voor de installatie van twee productielijnen voor munitie van Russisch kaliber.

In een reactie aan de RTBF stelt NLC dat het bedrijf “geen handelsrelaties heeft gehad met organisaties die actief zijn in de bewapeningsindustrie in Rusland”. NLC stipt voorts aan dat “het product van de productielijnen in Servië is bestemd voor intern gebruik en voor de export, in overeenstemming met de internationale normen die bedrijven op Servisch grondgebied moeten respecteren”.

Wallonië bezit 20 procent van het kapitaal van NLC. Di Rupo eist dan ook volledige opheldering over de zaak. Volgens zijn kabinet vereisen de exportlicenties voor NLC dat de munitie bestemd is voor het Servische ministerie van Defensie, via een staatsbedrijf, met een engagement van de Servische autoriteiten dat de munitie niet opnieuw wordt uitgevoerd.