Belgische bestelwagen met chemische vaten achtergelaten net over grens in Tungelroy

Op de parkeerplaats van een basisschool in Tungelroy, net over de grens met Kinrooi, is een Belgisch busje met chemische vaten achtergelaten. Op een van de vaten stond ‘methanol’ geschreven. De giftige stof kan dienen om drugs aan te maken.

De grensregio krijgt vaak te maken met dumpingen van drugsafval. Ook nu zou het wel eens kunnen dat de witte bestelwagen uit ons land er werd achtergelaten met vaten van een drugslab. Het busje was geladen met vaten me onbekende inhoud. De Nederlandse politie onderzoekt de herkomst van het busje en de inhoud van de vaten.

De melding werd op dinsdag rond 11 uur gedaan. De witte bestelwagen stond al meerdere dagen op de parking van de school in Tungelroy (Weert). Dit verontrustte omwonenden. De politie ging ter plaatse en constateerde dat de deuren van het busje openstonden. Zo meldt de nieuwssite Weertdegekste.nl. In de laadruimte troffen politiemensen de vaten aan, samen met gereedschap. De brandweer werd opgeroepen om na te gaan of er geen lek was waardoor gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Uit metingen en vaststellingen bleek alles veilig.

De Nederlandse nieuwssite weet dat de leerlingen van de basisschool op schoolreis waren en er dus geen gevaar was voor die kinderen.

De politie zal een aannemer inschakelen om de vaten op te ruimen.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be.