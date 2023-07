Genk opent jacht op knaluitlaten: overtreders mogen het gaan uitleggen bij de burgemeester

De eerste ‘knaller’ is volgende week maandag al aan de beurt. Hij werd vrijdagavond in de Stalenstraat in Waterschei betrapt. De bestuurder reed te snel en gevaarlijk. Met zijn asociaal rijgedrag vormde hij een acuut gevaar voor andere weggebruikers. Daarbovenop zorgde hij ook voor geluidsoverlast door zijn uitlaat meerdere malen onnodig te laten knallen. Een patrouille van de politie Carma kon de auto aan de kant zetten en ging over tot de onmiddellijke bestuurlijke inbeslagname van het voertuig.

De lokale politie heeft in haar dagelijkse werking en tijdens haar verkeers- en overlastactie extra aandacht voor deze vorm van overlast. Samen met de stad Genk werd een handhavingskader opgesteld om doortastend te kunnen optreden tegen overlast veroorzaakt door racende auto’s die een gevaar vormen voor zichzelf en anderen.

© rr

Hoorzitting

De bestuurder zal door burgemeester Wim Dries zelf worden gehoord. “Zes keer heb ik intussen al iemand met een ‘boomcar’ gehoord. Maar maandag volgt dus de eerste met een knaluitlaat. We hebben onze regels in de gemeente verstrengd in overleg met het parket Limburg. Het komt erop neer dat agenten mogen ingrijpen als ze binnen onze stad bestuurders betrappen die hun uitlaat opzettelijk laten knallen op plekken waar veel mensen samen zijn en op die manier de orde verstoren om op te vallen. De eerste overtreder die zo is betrapt, verwacht ik maandag. Ik heb de man intussen aan de lijn gehad.”

Rechter

De overtreder mag dan tijdens een hoorzitting van een tiental minuten aan de burgemeester uitleggen waarom hij die uitlaat zoveel lawaai laat maken dat het door anderen als hinderlijk wordt ervaren. “Ik ben geen rechter. Maar ik kan tot 15 dagen de auto bestuurlijk in beslag laten nemen. Dat betekent dat de eigenaar zowel de takeling als de staling van zijn voertuig moet betalen. Dat kan in die 15 dagen tijd al flink oplopen tot een paar honderd euro.”

De zes wegpiraten die de afgelopen twee jaar uitleg verschuldigd waren aan de burgemeester wegens lawaaihinder haalden allerlei argumenten aan. “Dat redenen waarom mensen met ‘boomcars’ te veel lawaai maken, waren zeer uiteenlopend. Dat ging van ‘het is sterker dan mezelf’ tot ‘ik wilde mijn nieuwe auto eens uitproberen’. Maar het blijft asociaal gedrag dat veel mensen irriteert. Vandaar dat we ingrijpen.”