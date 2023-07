Enkele Noord-Franse steden annuleren vuurwerk voor nationale feestdag wegens geweld na dood van tiener

Steden in het noorden van Frankrijk hebben beslist om het vuurwerk voor de nationale feestdag, dat gepland was voor 13 juli, te annuleren na de hevige nachtelijke rellen die volgden op de dood van de 17-jarige Nahel. Toen vuurden relschoppers onder meer vuurwerk af op de politie.

“Het is een eenvoudige keuze, aangezien er de voorbije dagen al genoeg vuurwerk is geweest en het niet nodig is om er nog meer af te vuren”, verklaarde Guillaume Delbar, de burgemeester van Roubaix.

Roubaix was, naast de ruime regio van Parijs, een van de zwaarst getroffen steden bij de rellen. Er werden gebouwen in brand gestoken en met vuurwerk naar openbare gebouwen gegooid. Zo werd een kantoorgebouw waar 600 mensen werken volledig vernield.

Eerder had ook al Mons-en-Baroeul aangekondigd geen vuurwerk te zullen afsteken daags voor de nationale feestdag. “Deze stad en haar inwoners hebben een trauma meegemaakt dat nog niet helemaal verwerkt is. Zodra je een rotje hoort, is er veel bezorgdheid onder de bewoners, het trauma is nog te vers”, verklaarde burgemeester Rudy Elegeest. “Ik wil geen enkel risico nemen.”

In het Noorderdepartement, waar onder meer Rijsel en Duinkerke gelegen zijn, geldt nog tot 15 juli een verbod op “het gebruik, het bezit op de openbare weg en de verkoop en aankoop van vuurwerk”. De grenscontroles aan ons land zijn opgevoerd om te voorkomen dat relschoppers zich kunnen bevoorraden.