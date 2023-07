Het was een vreemde dag voor Wout van Aert in de Tour. Eerst lanceerde Mattias Skjelmose het gerucht dat hij had opgevangen dat Van Aert de Tour zou verlaten. Daarna blies WvA zich helemaal op om mee te raken in de vlucht en in de finale ging hij mee in een al even bizarre aanvalspoging, samen met Mathieu van der Poel.