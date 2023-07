Hoog bezoek bij Sporting Hasselt: Divock Origi traint er voor afreis naar Milaan

Hoog bezoek op de kunstgrasvelden van Sporting Hasselt. Afgelopen viel niemand minder dan AC Milan-aanvaller Divock Origi er te bewonderen. “Hij was net terug van vakantie en even in het land. Voor zijn vertrek naar Italië wilde hij nog een veldtraining afwerken. De accommodatie van Sporting Hasselt leent zich daar perfect toe”, licht manager Willem Ofori toe. “Na een goede oefensessie vertrok hij zondag alweer naar Milaan waar hij maandag zijn ploegmaats voor het eerst dit seizoen weer zag. Divock heeft enorm veel zin in het nieuwe seizoen. Dat hij op zo’n moment in Hasselt wil trainen, zegt veel over zijn motivatie. Hij is helemaal fit en zijn personal trainer is trouwens voortdurend bij hem. Dus hij is op en top voorbereid. De vakantie heeft hem ook deugd gedaan. We hebben goede gesprekken gehad.”