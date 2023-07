Nieuwe miljoenendeal in de maak: Colombiaanse verdediger op weg naar Lommel

Het papierwerk van de nieuwe miljoenendeal wordt volgens lokale media de komende dagen verder in orde gebracht. Ook de piste van de clubloze Hugo Weckmann (19) wordt nog steeds bewandeld. De Mexicaanse aanvaller was vorig seizoen met succes op proef in enkele oefenwedstrijden. De onderhandelingen lopen in verband met een definitieve transfer.

Tot slot versloeg groen-wit de Nederlandse tweedeklasser FC Dordrecht in een oefenduel met 3-2. Juho Talvitie, Lucas Schoofs en Djordje Gordic namen de Lommelse goals voor hun rekening. Basisopstelling: De Busser - Aguilar, Neven, Wouters, Nizet - Schoofs, Dermane, Granell - Talvitie, Cauê, Fatah