Wij simuleerden een competitie tussen de selecties van de Vlaamse provincies: dit was de winnaar

Geen voetbalspel dat zo om zijn realistische inschattingen wordt geroemd als het computerspel Football Manager. Om uit te zoeken welke provincie in ons experiment het best zou scoren, lieten we - met grote dank aan lezer David De Poorter voor de technische ondersteuning - de fictieve selecties het in Football Manager tegen elkaar opnemen tijdens een onderlinge competitie. Tussen de zes ploegen werden er vijf heen- en terugwedstrijden gesimuleerd.

De strijd om de titel zou gaan tussen Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen. Uiteindelijk trok het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een knappe negentien op dertig aan het langste eind. Limburg werd met een magere negen punten de grootste teleurstelling.

© RR

Mertens topschutter

Leuvenaar Dries Mertens kroonde zich met tien goals in evenveel wedstrijden tot topschutter in het shirt van Vlaams-Brabant. De most valuable player werd echter Brusselaar Adnan Januzaj, mede dankzij zijn acht assists. Hij werd liefst vijf keer verkozen tot Man van de Wedstrijd.

Het seizoen herbeleven?

Speeldag 1

Het begon allemaal nog zo goed voor Antwerpen en Limburg. Dankzij een hattrick van Cyriel Dessers (Limburg) en een vierklapper van Romelu Lukaku (Antwerpen) gingen zij aan de leiding. Vlaams-Brabant deed het zuinig met een 1-2-zege tegen Brussel.

De uitslagen van speeldag 1.

Halfweg de competitie

Maar die goeie start konden de drie topfavorieten - op papier- niet voortzetten. Maar wat een spanning op de tabellen halfweg. West- en Oost-Vlaanderen gaan aan de leiding met 9 op 15, maar zelfs voorlaatste Brussel volgt nog op amper twee puntjes.

Divock Origi (West-Vlaanderen) kwam helemaal onder stoom en haalde intussen zelfs Romelu Lukaku in met 6 doelpunten. Maar dé speler van de heenronde was zonder twijfel Adnan Januzaj die Brussel op z’n eentje in de titelrace hield met een straffe rating van 8,33 gemiddeld.

De stand halverwege de competitie.

De stats halverwege de competitie.

De ontknoping

Met nog één speeldag te spelen staan Brussel en West-Vlaanderen samen op kop. Allebei hebben ze 16 punten, maar Brussel had wel het morele overwicht na een waanzinnige 7-2-zege tegen Limburg, met Thibaut Courtois in doel nota bene. En de laatste match op het programma? Uiteraard: Brussel - West-Vlaanderen.

Toch maar mooi een doelpuntje voor CDK.

En die eindigde op een waanzinnige 6-1-overwinning voor de mannen uit de hoofdstad. Charles De Ketelaere kon hier zowaar wel scoren en nog de eer redden, maar de Slag om Vlaanderen werd overduidelijk gewonnen door... Brussel. Proficiat!