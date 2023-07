Anderlecht geeft jarige en revaliderende Yari Verschaeren een boost op stage

Het is afzien voor de Anderlecht-spelers in het Oostenrijkse Villach. De temperaturen gaan vlot boven de dertig graden en coach Brian Riemer legt er de pees op. De spelers moesten de afgelopen twee dagen de longen uit hun lijf lopen tijdens twee oefensessies per dag.

Yari Verschaeren revalideert mee met de groep in Oostenrijk. — © RSCA Studio

Alle spelers zweten en puffen tijdens die trainingen, maar eentje moet vanop een afstand toekijken terwijl hij er o zo graag bij zou zijn. Yari Verschaeren reisde mee met de groep naar Oostenrijk, maar kan nog lang niet voluit gaan. De paars-witte nummer tien revalideert nog van de zware knieblessure die hij op 19 maart opliep tegen OH Leuven. Verschaeren scheurde toen de kruisbanden van zijn knie en werd diezelfde week nog geopereerd.

Betrokken bij opwarming

Zijn revalidatieproces – met een geschatte duur van zo’n negen maanden – is niet van de poes. Verschaeren moest eerst even rust nemen, maar zette ondertussen al enkele belangrijke stappen. Hij is al in staat om spierversterkende oefeningen te doen voor zijn been en het kniegewricht en normaal doet hij dat in de fitnesszaal op Neerpede. Daar had hij dagelijks kunnen blijven langskomen, maar zo ver weg van de ploeg werken aan een comeback is mentaal zwaar. Coach Brian Riemer ziet in Verschaeren een cruciale pion voor de toekomst en houdt hem graag close bij de kern. Daarom stapte de speler mee het vliegtuig op.

Yari Verschaeren verschijnt tijdens de opwarming ook mee op het oefenterrein met zijn ploegmaats. Als de focus ligt op het bovenlichaam of op licht benenwerk, kan de nummer tien een beetje meedoen. Daarna revalideert hij naast het terrein. Dat doet hem deugd.

Het gaat ook verder dan dat. Verschaeren viert vandaag zijn 22ste verjaardag. Dat zal niet zomaar passeren op het trainingskamp en het is altijd leuker als je omringd bent door vrienden. Aan de teambuildingsactiviteiten zal de dribbelaar nog niet kunnen deelnemen, maar op de barbecue zal hij van de partij zijn. En als er een quiz is, zal hij zijn rol spelen.

Pas terug in 2024

Voor de fans beginnen te dromen van een vroegtijdige terugkeer: de weg is nog lang. Zijn rentree is normaal voorzien voor januari of februari 2024. Verschaeren zit op schema, maar gaat niets forceren. Als zijn teamgenoten echt beginnen te lopen, moet hij nog passen. Het volgende objectief is joggen in een AlterG-antizwaartekrachtmachine. Dat is een loopband waarbij de weerstand op de gewrichten wordt weggenomen. Pas daarna mag er gehoopt worden op individuele loopsessies op het veld.

Verschaeren viel in maart in de match tegen OH Leuven uit met een zware blessure. — © BELGA

Vervanger?

In de toekomst moet Yari Verschaeren bijtekenen bij RSCA en opnieuw een sleutelpion worden. Ondertussen zoekt Anderlecht wel naar een creatieve vervanger die (tijdelijk) zijn positie kan innemen. Wie wordt dat? Rodrigo Zalazar van Schalke 04 wordt genoemd, net als Justin Lonwijk van Dynamo Kiev. Sergi Canos is eerder een flankspeler. In dat dossier hebben de Brusselaars een akkoord met zijn club Brentford, maar de Spanjaard moet zelf nog de knoop doorhakken: Anderlecht of wachten op Valencia.