Roemeen in Londen veroordeeld voor medeplichtigheid aan dood van vluchtelingen in vrachtwagen in Essex

Een 50-jarige Roemeen is dinsdag veroordeeld tot twaalf jaar en zeven maanden cel voor zijn betrokkenheid bij de dood van de 39 Vietnamese vluchtelingen die in oktober 2019 in het Verenigd Koninkrijk in een vrachtwagen werden teruggevonden. De man pleitte schuldig aan doodslag en hulp bij illegale immigratie. In augustus vorig jaar werd hij in Roemenië opgepakt.

De Britse rechter omschreef hem als een “essentieel radertje” in het smokkelnetwerk en als de “rechterhand” van Georghe Nica. Die laatste, ook een Roemeen, werd in januari 2021 tot 27 jaar cel veroordeeld voor onopzettelijke doodslag en mensensmokkel. Ronan Hughes, een Noord-Ierse chauffeur, kreeg 20 jaar gevangenis opgelegd.

Op 23 oktober 2019 werden de lichamen van 39 personen teruggevonden in een koelcontainer in de industriezone van Grays, ten oosten van Londen. De container was afkomstig van Zeebrugge. De inzittenden, allen Vietnamezen onder wie twee 15-jarige jongens, stierven door verstikking en hyperthermie als gevolg van de hitte en het zuurstofgebrek in de afgesloten ruimte. Allen hadden ze sommen tot 13.000 pond (14.000 euro) betaald voor de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk.

Volgens procureur Emlyn Jones was de dinsdag veroordeelde Roemeen, Marisu Draghici, aanwezig toen Nica “een zeer groot bedrag” aan Hughes overhandigde, nadat Nica dat geld van een Vietnamese mensensmokkelaar had gekregen.

Draghici’s advocaat zegt dat zijn cliënt “geschokt en ontzet” is door wat gebeurd is, en heeft hij het er moeilijk mee in het reine te komen.

Eerder werden in Vietnam reeds zeven personen veroordeeld voor hun betrokkenheid in de mensensmokkelaffaire. Ook in België en Frankrijk werd een onderzoek ingesteld. Eerder dit jaar kreeg de leider van de mensensmokkelbende in beroep in Gent een lagere celstraf: tien in plaats van vijftien jaar cel.