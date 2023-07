Zeldzame editie van eerste Harry Potter-boek ooit gekocht voor 35 cent, brengt meer dan 12.000 euro op tijdens veiling

De bewuste versie van De Steen der Wijzen was een van een oplage van slechts 500 kopieën en werd gepubliceerd in 1997. Toen was het één van de 300 eerste Harry Potter boeken die naar bibliotheken gestuurd werden. Een man uit het Britse Burntwood, een verzamelaar, kocht het daarna voor 30 pence (35 eurocent) van de Wolverhampton Library. Zijn familie wist dat ze een waardevol boek in handen hadden, maar dachten dat het boek doorheen de jaren verloren was gegaan.

Toen de man vier jaar geleden verhuisde, gingen al zijn boeken in honderden dozen. “We wisten dat hij het boek had, maar als je hem vroeg het aan te wijzen, dan kon hij het niet”, vertelde zijn zus aan de BBC, die eraan toevoegde dat haar broer een passie had voor het verzamelen en verkopen van boeken.

De man stierf onverwacht op 55-jarige leeftijd en het boek werd gevonden door het veilinghuis Richard Winterton Auctioneers. Zij mochten zijn eigendommen doorzoeken.

Het boek werd deze week verkocht voor 10.500 pond (12.326 euro) door een online bieder uit Los Angeles.

(sgg)