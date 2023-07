KRC Genk oefent tegen PAOK Thessaloniki: “Iedereen die fit is, krijgt minuten”

KRC Genk trainde dinsdag twee keer in het Nederlands-Limburgse Venray. Woensdag staat een oefenwedstrijd tegen het Griekse PAOK Thessaloniki op het programma. Het duel is vanaf 18 uur live te volgen op onze website www.hbvl.be en in onze app.

Dag twee van de Genkse zomerstage in Nederlands-Limburg zit erop. Na een ochtendloopje werd er dinsdag nog twee keer getraind. Die trainingen stonden in het teken van de oefenwedstrijd van woensdagavond (aftrap om 18 uur) tegen de Griekse topclub PAOK Thessaloniki.

Het team van de Roemeense coach Razvan Lucescu, zoon van legende Mircea Lucescu, eindigde vorig seizoen vierde in de Griekse Super League en komt later deze maand in actie in de tweede voorronde van de Conference League. Daarin is het Israëlische Beitar Jeruzalem de tegenstander. Om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen zijn de Grieken op stage in Nederland, waar ze zaterdag nog met 2-1 verloren van Eredivisieclub Go Ahead Eagles.

Wouter Vrancken gunt tegen de Grieken al zijn fitte spelers speelminuten. “Elke speler speelt 45 minuten”, aldus de coach van de vicekampioen. “Daarna volgt voor iedereen nog een training, zodat elke speler 75 minuten aan hoge intensiteit in de benen heeft.”