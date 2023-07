In ‘Lampie on Tour’ geeft Yves Lampaert ons dagelijks een exclusieve inkijk tijdens de Tour de France. Vandaag duikt ‘de eenvoudige boerenzoon uit België’ in zijn koffer. Want wat neemt een renner in de Tour de France eigenlijk mee voor zo’n tripje van drie weken? “Niet zoveel kleren, want het is warm.”