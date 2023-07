Gestolen opblaaspalm nekt veroordeelde (34) die nog 18 jaar in cel moet voor dood van Zonhovenaar

Tijdens de reconstructie werd getoond hoe Mehdi Ramzi met zijn kompaan de Zonhovenaar op zijn bromfiets tegen de grond werkten in 2016. — © Tom Palmaers

Geldrop/Zonhoven

Een 34-jarige Maasmechelaar die al drie jaar onder de radar leeft na zijn veroordeling voor de dood van Zonhovenaar Marino Sborzacchi, heeft zichzelf vorig weekend in de kijker gezet met een grote opblaasbare palmboom. Die had hij gestolen op een beachvolleytoernooi in Geldrop. Bij de controle stelde de Nederlandse politie vast dat Mehdi Ramzi nog een gevangenisstraf van 18 jaar moet uitzitten.