“We staan even ver als zondag”: nog steeds geen spoor van Franse peuter Émile

De kleine Émile (2,5) is drie dagen na zijn verdwijning nog altijd niet teruggevonden. Dat heeft officier van justitie Rémy Avon dinsdagavond gezegd in een persconferentie. Buiten de getuigenissen die zondag al binnenkwamen, heeft de politie ook nog steeds geen enkel spoor. De hoop slinkt.

Rémy Avon, de officier van justitie van de gemeente Digne-les-Bains, gaf dinsdagavond rond 18 uur een korte update over de zoekactie naar Émile. De Franse peuter verdween zaterdagavond uit de tuin van zijn grootouders toen die even de auto aan het inladen waren. Enkele buurtbewoners zagen Emile nog de tuin verlaten, maar grepen niet in omdat het in de buurt wel vaker voorkomt.

Het is het laatste teken van leven dat tot nu toe van de peuter werd opgevangen. “Sinds die twee getuigenissen van zondag, hebben we geen enkele aanwijzing of informatie meer ontvangen die ons kan helpen om deze verdwijning te begrijpen”, zei Avon. “We staan dan ook even ver als zondag.”

Morgen gaat zoektocht verder

De gerechtelijke zoekacties van gisteren en vandaag leverden dus niets op. “Alle 30 gebouwen die deel uitmaken van het gehucht Haut-Vernet werden doorzocht, 25 personen werden verhoord en 12 hectare grond werd uitgekamd”, zei Avon. Hij voegde er aan toe dat de zoektocht voor vandaag wordt gestaakt en dat ze morgen verdergaan.

Een oproep naar getuigen leverde voorlopig heel wat respons op maar de politie is nog volop aan het controleren of daar iets bruikbaars tussenzit. “Alleen nuttige informatie kan ons van dienst zijn”, zei de officier van justitie daarover. Hij roept op tot burgerlijke verantwoordelijkheidszin, “zodat andere oproepen het werk van de onderzoekers niet verstoren.”